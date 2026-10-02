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Fon soruşturması: 4 kişi tutuklandı, 9 kişiye adli kontrol kararı

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#Fon Soruşturması#Sermaye Piyasası#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Fon soruşturması: 4 kişi tutuklandı, 9 kişiye adli kontrol kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 07:53

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.

4 TUTUKLAMA, 9 ADLİ KONTROL

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ile Adem Karatepe tutuklandı. Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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#Fon Soruşturması#Sermaye Piyasası#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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