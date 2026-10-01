Fon mağdurlarına ara ödeme: 1 milyon TL sınırı! Toplam alacak nasıl hesaplanacak? Ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak?

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), tasfiye sürecindeki bazı yatırım fonlarında yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına karar vermesi, fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği ve yatırımcıların ödemelerini ne zaman alabileceğine ilişkin yeni bir aşama başlattı.



SPK’nın kararına göre, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonlarda, mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacak.



Ara ödemenin tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından her bir yatırımcı için hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınarak belirlenecek. Buna göre, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.



Ancak söz konusu ödeme, yatırımcının tasfiye sonunda hak edeceği tutara ek olarak yapılacak ayrı bir ödeme olmayacak. Ara ödeme, nihai tasfiye ödemesine mahsup edilecek ve katılma paylarının iadesi de nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.



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1 MİLYON LİRALIK SINIR YATIRIMCININ TOPLAM ALACAĞINI NASIL ETKİLEYECEK?



SPK’nın kararıyla birlikte yatırımcılar açısından en önemli soru, 1 milyon liralık ara ödeme sınırının nihai tasfiye sonunda alınacak toplam tutara nasıl yansıyacağı olacak. Çünkü düzenleme, yatırımcıya tasfiye sonucunda hak kazanacağı tutarın yalnızca bir bölümünün daha erken ödenmesini öngörüyor.



Peki yatırımcının ara ödemesine esas alınacak ‘net yatırım tutarı’ nasıl hesaplanacak? MKK’nın yapacağı hesaplamada hangi veriler dikkate alınacak? 1 milyon liraya kadar yapılacak ara ödeme, nihai tasfiye ödemesinde nasıl mahsup edilecek? Tasfiye sonunda yatırımcının eline geçecek toplam tutar hangi aşamalardan geçilerek belirlenecek?







SPK’nın tasfiye sürecinin öncelikle unvanında ‘para piyasası’ ibaresi bulunan fonlardan başlanmasına ve yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona doğru ilerletilmesine ilişkin kararı da sürecin işleyişi açısından önem taşıyor.



Tüm bu soruların yanıtlarını ve SPK’nın yeni kararının tasfiye sürecindeki yatırımcılar açısından ne anlama geldiğini mercek altına aldık.

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Kararın yatırımcılar açısından önemini ve tasfiye sürecine olası etkilerini değerlendiren Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü ve aynı zamanda Bigpara yazarlarından Eral Karayazıcı, ara ödemenin yatırımcının uğradığı zararın ne kadarını karşılayacağının yatırımcıya ve tasfiye edilen fondaki kaynağına göre değişeceğini söyledi:



"Bu uygulamanın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ılımlı pozitif. Çünkü 100 milyon TL'si olan bir tasarruf sahibinin parası 90'a düştüğünde bunun tüketim davranışına etkisi kısıtlı olurken 1 milyon TL’si olan bir tasarruf sahibinin varlığı 900 bin TL’ye düştüğünde harcamaları üzerinde etkisi son derece yüksek oluyor.”







“MALİYETLER ESAS ALINACAK”



Tasfiye sürecinde yatırımcıların alacağı ara ödemede ‘net yatırım tutarının’ MKK tarafından hesaplanacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eral Karayazıcı, hesaplamada maliyetlerin esas alınacağını belirtti.



Karayazıcı, farklı tarihlerde yatırım yapan yatırımcıların uğradığı zararların aynı olmayabileceğine dikkat çekerek, “300 bin TL yatırmış ve tasfiye kararı öncesi parası 1 milyona çıkmış bir yatırımcı ile tasfiye sürecinden hemen önce 900 bin TL yatırmış birinin uğradığı zarar ve mağduriyet aynı değil. 300 bin TL yatıran ön ödemede 300 bin alırken, 900 bin TL yatıran yatırımcı 900 bin TL alacak” ifadelerini kullandı.



ARA ÖDEMENİN NİHAİ TASFİYE HESABINA ETKİSİ



Ara ödeme alan yatırımcının tasfiye sürecinin sonunda alacağı toplam tutarın nasıl hesaplanacağına ilişkin de konuşan Eral Karayazıcı, bu konunun henüz netleşmediğini söyledi. Karayazıcı, “Muhtemelen ön ödeme yapılmasa ne kadar alırdı hesaplanıp yapılan ön ödeme mahsup edilip farklar ödenecek” dedi.



Ön ödeme tutarının nihai hesaplamada yatırımcının payına düşecek tutardan yüksek çıkması durumunda söz konusu farkın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Karayazıcı, “Bu fark pozitif olmaz ön ödemede alınan para nihai hesaplamada payına düşecek tutardan yüksek olursa farkı iade etmeleri gerekecek mi derseniz sanmıyorum” diye konuştu.







“PARA PİYASASI FONUNDA ZARARA UĞRAYAN DAHA MAĞDUR DİYEMEYİZ”



SPK’nın tasfiye sürecini para piyasası fonlarından başlatma kararının yatırımcılar açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin de görüşlerini paylaşan Eral Karayazıcı, süreçte zarara uğrayan tüm yatırımcıların mağdur olduğunu vurguladı.



“Bu süreçte zarara uğrayan herkes mağdur” diyen Karayazıcı, maliyetlerin dikkate alınması halinde mağduriyetlerin farklı kategorilere ayrılabileceğini ancak para piyasası fonlarında zarara uğrayan yatırımcıların diğer yatırımcılara göre daha mağdur olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti.



Karayazıcı, alınan kararda önceliğin farklı olduğunu belirterek, “Ben alınan kararda mağduriyet düzeyinin değil öncelikle problemin makro ekonomi üzerindeki olası etkilerini minimize etme amacının etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.



Para piyasası fonlarının tasarruf sahiplerinin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını da karşılayan bir cüzdan niteliğinde olduğunu belirten Karayazıcı, “Çünkü para piyasası fonlarına park edilen kaynak ağırlıkla tasarruf sahiplerinin kısa vadeli nakit ihtiyacını da karşıladığı bir cüzdan statüsünde. Makro ekonomi üzerinde bu kanalın etkisi tartışılmaz biçimde daha yüksek” ifadelerini kullandı.