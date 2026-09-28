Fon krizinde etkin pişmanlık kriteri: ‘Kazandığının iki katını öde’

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FON krizinde kritik bir haftaya giriliyor. 131 yatırım fonundaki krizin çözülmesinde nakde dönüşebilecek fonların ödemelerine öncelik verileceği, para piyasası fonlarına öncelik verecek bir modelin devreye alınabileceği dile getiriliyor. Bugün (pazartesi) toplanacak Kabine’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor. 1 milyon liranın altındaki yatırımcıların paralarının ödenmesine yönelik modelde yasaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

SIRALAMA PARA PİYASASI, HİSSE, SERBEST FON

7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı. Yaşanan krizin çözümüne yönelik modeller üzerinde çalışılırken, bugün yapılacak Kabine toplantısında çözüm modelinde yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Ardından çözüm modelinin hafta boyunca yapılacak teknik toplantılarda netleştirilmesi öngörülüyor. Çözüm modellerinde önceliğin nakit kriterine göre oluşturulması planlanıyor.

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1 MİLYON LİRA VE ALTI

1 milyon lira ve altında yatırımı olanlara öncelikli ödeme yapılması modelinin yasa gerektirdiği, Anayasa’ya da aykırılık oluşturabileceği yönünde görüşler olduğu öğrenildi. Üzerinde durulan bir modele göre öncelik içinde DİBS, özel sektör tahvili bulunan para piyasası fonlarına verilecek. Bazı pörtföy yöneticilerinin ödeme yapmaya hazır bulunduğu, bunu ilgili kurumlara ilettiği de öğrenildi. İkinci sırada hisse senedi fonlarının geleceği, son olarak da en sorunlu görünen serbest fonların ödemesine sıra verileceği dile getirildi.

ETKİN PİŞMANLIKTA İKİ KATI ÖDEME

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül akşamı yayımladığı bültende Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK, Emre Tezmen ve Kerem Alkin dahil 11 kişi ile ilgili 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun altında şu açıklama yer aldı:

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“6362 sayılı SPK’nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası: 6110333534) “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazine’ye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir.”

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107.MADDE UYARINCA

SPK’nın açıklamasındaki bu ifadeler, SPK Yasası’nın 107’nci maddesinde yer alan hüküm gereği otomatik olarak konuluyor. Yasanın 107’nci maddesinin 3. fıkrasına göre suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek, beş yüz bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı Hazine’ye henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde hakkında cezaya hükmolunmuyor. Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında indiriliyor. Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde verilecek ceza üçte biri oranında indiriliyor.