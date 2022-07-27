‘Fön etkisi’ yakıyor

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, “Geçen hafta Basra Alçak Basınç merkezi yurdumuzun güney kesimlerinden giriş yapmıştı.

BEZDİK BU SICAKTAN... Aydın’ın Didim ilçesinde de bir sokak kedisinin sıcakla imtihanı objektiflere böyle takıldı.

Akdeniz bölgemizi kuzeyli rüzgârlar etkilemeye başladı. Hafta boyunca kuzeyli rüzgârlar bölgemizde fön etkisi yaparak sahillerde sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkarttı” dedi.

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Doğu Anadolu’da da hava sıcaklıkları bugünden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan genelinde pazar gününe kadar yüksek sıcaklık görülecek.