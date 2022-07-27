Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Fön etkisi’ yakıyor

#Sıcak#Meteoroloji #Anadolu
‘Fön etkisi’ yakıyor

Türkiye kavurucu sıcakların etkisine girdi. Özellikle güney sahillerinde hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Antalya’da termometrelerin 42 dereceye ulaştığı geçen cumartesi, yılın en sıcak günü oldu.

Haberin Devamı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, “Geçen hafta Basra Alçak Basınç merkezi yurdumuzun güney kesimlerinden giriş yapmıştı.

‘Fön etkisi’ yakıyor

BEZDİK BU SICAKTAN... Aydın’ın Didim ilçesinde de bir sokak kedisinin sıcakla imtihanı objektiflere böyle takıldı.

Akdeniz bölgemizi kuzeyli rüzgârlar etkilemeye başladı. Hafta boyunca kuzeyli rüzgârlar bölgemizde fön etkisi yaparak sahillerde sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkarttı” dedi.

‘Fön etkisi’ yakıyor

ANADOLU KAVRULACAK

Haberin Devamı

Doğu Anadolu’da da hava sıcaklıkları bugünden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

‘Fön etkisi’ yakıyor

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan genelinde pazar gününe kadar yüksek sıcaklık görülecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıcak#Meteoroloji#Anadolu

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA