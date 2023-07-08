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Fok yuvalarının istenmeyen misafirleri

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi#Akdeniz#Ege
Fok yuvalarının istenmeyen misafirleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, mağaralara bilinçsizce yapılan tekne turlarının nesli tehlikede olan Akdeniz fokunun yaşam alanlarına zarar verebileceğini söyledi.

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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz ve Ege kıyılarının, dünyadaki fok varlığının yüzde 75’ini oluşturduğunu belirterek Antalya kıyılarının 20 civarında foka ev sahipliği yaptığını söyledi. Akdeniz foklarının Antalya’daki falezlerde bilinen 3 yuvası olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, mağaralara bilinçsizce yapılan tekne turu, kano ile gezi ve dalışların, fokların yaşam alanına zarar verebileceğini vurguladı.

‘KORKARLARSA TERK EDERLER’

Prof. Dr. Gökoğlu, “Son zamanlarda insan hareketi yoğun. Falezlerde kanolarla fokların yavruladığı, dinlendiği, yaşam alanı mağaralara giriş yapılıyor. Tur tekneleriyle, mağaralara turist gezisi yapılıyor. Buralardan fokları kaçırırsak, korkarlarsa terk ederler. Yavrusunu mağarada bırakıp terk edebilir. Fokların yaşam alanlarına duyarlı olmamız gerekir” dedi.

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#Akdeniz Üniversitesi#Akdeniz#Ege

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