Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.

Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı.

Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada, 14.50 sıralarında Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığında başlayan ve rüzgarın etkisiyle okulun dışına yayılan yangının 22.30 sıralarında kontrol altına alındığını söyledi.

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Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Türköz, "Yangın, 22.30 itibarıyla ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Foça için büyük ve tehlikeli bir yangındı. Öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren bir yangındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ile Foça Deniz Üs Komutanlığı itfaiye araçları, emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar yer aldı.