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Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Foça’daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede

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Foça’daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede
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İZMİR’in Foça ilçesinde emekli öğretmen Tevfik Yalvaç’ın (64) bağ evinde ölü bulunması olayına karıştıkları belirlenip, gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan zaman zaman Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi’ndeki iki katlı bağ evinde de kaldığı öğrenilen Tevfik Yalvaç’tan bir süre haber alamayan yakınları merak edip, geçen 20 Eylül’de bölgedeki yaşayan arkadaşlarına durumu bildirip, kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat unsurlarının da yer aldığı özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Özel ekip, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı’ndan alınan teknik destekle olaydan 3 gün sonra olayın şüphelisi oldukları ileri sürülen 3 kişiden 1’ini Aydın’ın Kuşadası ilçesi diğer 2’sini ise İzmir’de yakaladı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Foça Adliyesi’ne sevk edildi.

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