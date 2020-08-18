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Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Foça'da yakalanan 125 kaçak göçmen İl Göç İdaresi'ne gönderildi

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Foça'da yakalanan 125 kaçak göçmen İl Göç İdaresi'ne gönderildi
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İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenip, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 2 can salı ve 1 lastik botltaki 125 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Foça, Aslanburnu mevkiinde, 16 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir can salı olduğunu fark edenler, 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattını aradı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, içinde 44 kaçak göçmen bulunan can salına ulaştı. Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiklerini iddia eden 25'i Afganistan, 14'ü Kongo, 5'i de Somali uyruklu kaçak göçmenler kıyıya getirildi.

SAHİL GÜVENLİK MOBİL RADARI TESPİT ETTİ

Sahil Güvenlik Mobil radarı tarafından aynı gün saat 14.00 sıralarında, yine Aslanburnu açıklarında botların bulunduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot ve can salı içerisindeki kaçak göçmenlere ulaştı. Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiklerini iddia eden grupta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 81 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. 34 Kongo, 19 Afganistan, 11 Gine, 8 Orta Afrika, 3 Senegal, 2 Sierra Leone, 2 Kamerun, 1 Somalı, 1 Gambiya uyruklu kaçak göçmen karaya çıkartıldı.

Her iki olayda yakalanan toplam 125 kaçak, Foça ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Giyecek ve gıda maddesi gibi insani yardım yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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