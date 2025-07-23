Foça'da teknede feci olay!

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Olay, Foça Büyükdeniz Limanı içerisinde Alper O.’ya ait ve sahilden yaklaşık 50 metre açıkta şamandıraya bağlı Captain isimli yelkenli teknede meydana geldi. Alper O.'dan haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek limanda bulunan teknesine gitti.

KOMŞUSU, ASILI HALDE BULDU

Tekneye gelen komşusu, Alper O.'yu asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Alper O.'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alper O.'nun İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı, bekar olduğu, Foça Gerenköy Yapalak mevkisindeki tavuk çiftliğini bir süre önce kiraya verdiği ortaya çıktı. Zamanının büyük çoğunluğunu teknede geçirdiği öğrenilen Alper O.’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.