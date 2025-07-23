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Foça'da teknede feci olay!

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#Teknede Ölü Bulundu#İntihar#Foça
Foçada teknede feci olay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 02:44

İzmir’in Foça ilçesinde, liman içinde şamandıraya bağlı bir teknede Alper O.'nun (51) iple asılı halde cesedi bulundu.

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Olay, Foça Büyükdeniz Limanı içerisinde Alper O.’ya ait ve sahilden yaklaşık 50 metre açıkta şamandıraya bağlı Captain isimli yelkenli teknede meydana geldi. Alper O.'dan haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek limanda bulunan teknesine gitti.

KOMŞUSU, ASILI HALDE BULDU

Tekneye gelen komşusu, Alper O.'yu asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Alper O.'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Foçada teknede feci olay

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alper O.'nun İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı, bekar olduğu, Foça Gerenköy Yapalak mevkisindeki tavuk çiftliğini bir süre önce kiraya verdiği ortaya çıktı. Zamanının büyük çoğunluğunu teknede geçirdiği öğrenilen Alper O.’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Teknede Ölü Bulundu#İntihar#Foça

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