Foça’da tekne faciası

İzmir’de günü birlik tatil yapmak isteyenler, Karşıyaka ilçesi Nergiz semtinden ‘Egem’ isimli 5 metrelik tekneyi kiraladı. Denize açılan tekne, Foça tatil Köyü Plajı’nda mola verdikten sonra öğle saatlerinde Atatürk Adası açıklarında alabora oldu. Tekne kısa sürede batarken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi denizde yaşam savaşı vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 dalış timi sevk edildi. Bölgede sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Eli Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy’un (8) cesedine ulaşıldı.

2 KADIN, 2 ÇOCUK

Ekipler, suda yaşam mücadelesi veren ve oldukça yorgun oldukları görülen 5 kişiyi kurtardı. Bitkin halde tekneye çıkarılan 5 kişiye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Yaralılar, Foça Balıkçı Barınağı’na götürülürken, kurtarılan tekne kaptanı Adem Demir (39) yaşanan kargaşadan yararlanıp kaçtı. Polis Demir’in yakalanması için çalışmalara başladı.

Denizde kaybolan Sarp Göksoy’u (9) arama-kurtarma çalışmaları ise gece boyunca devam etti.