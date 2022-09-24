Foça'da kaçak göçmen operasyonu

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Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı istihbarat birimlerince takip edilen teknenin bugün saat 09.00 sıralarında Foça ilçesi Aslanburnu mevkisi açıklarında olduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan İstanbul Limanı'na kayıtlı 'Sima Reis' adlı tekne, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Balıkçı teknesinin ambar kısmında ve güvertesinde 231 kaçak göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi tespit edildi.

Aralarında kadınlarında bulunduğu göçmenlerin çoğunlukla Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ve yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

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Göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'ndaki sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.