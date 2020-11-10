Foça'da Atatürk törenle anıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara ile siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk anıtına çelenk sunumlarının ardından saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçildi. Sürücülerin araçlarını durdurarak indiği, vatandaşların oldukları yerde ayağa kalkarak katıldığı saygı duruşunda çok sayıda kişi, gözyaşlarını tutamadı. Bazı çocuklar, ellerini kalplerinin üzerine koyarak saygı duruşuna katıldı.

'ATATÜRKÜ ANLAMAK GÖSTERDİĞİ YOLDA İLERLEMEKTİR'



Törende konuşma yapan Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Tülin Taşpınar, "Atatürk, ilimden sanata ve benliğimize kadar, en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde, aramızda hep yaşayan bir önderdir. Mustafa Kemal Atatürk umutsuzluk, çaresizlik ve yokluktan kurtarıp kurduğu Cumhuriyetiyle devletçi, kurduğu genç Cumhuriyeti her alanda çağdaşlaştırmak için yaptığı devrimlerle inkılapçı, ulusal ve uluslararası tutum, düşünce ve yöneticiliğiyle büyük bir devlet adamıdır. Atatürk'ü anlamak, anlatmak ve gösterdiği yolda güvenle ilerlemektir. Yüce Atam hepimiz bıraktığın kutsal emaneti dünya durdukça korumaya ant içeriz. Huzur içinde uyu. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" dedi.



Tören, 2 öğrencinin 'Mustafa Kemal'i Anlamak' isimli şiiri okumasıyla sona erdi.



Törenin ardından vatandaşlar dua edip, anıta çiçek bıraktı.