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Foça açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

#Kaçak Göçmen#İZMİR#Foça

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botunu gören bazı göçmenler denize atladı.

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Foça açıklarında, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 04.00 sularından, denizde lastik bot içinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bazıları suya atlayan göçmenler bota alınıp Foça Balıkçı Barınağı’na getirildi.

26’sı erkek toplam 33 kaçak göçmenin ifadelerinden organizatörler tarafından kamyonetle İstanbul’dan getirildikleri ve Yunan adalarına geçmeleri için önceden hazırlanmış lastik botla denize açıldıklarını söyledikleri öğrenildi. 5’i Gine Bissau Cumhuriyeti, 3’ü Senegal, 17’si Liberya, 6’sı Eritre, 2’si Yemen vatandaşı olduğu tespit edilen kaçak göçmenlerin Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.

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#Kaçak Göçmen#İZMİR#Foça

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