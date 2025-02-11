Flütte büyük başarılar

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Üç gün boyunca devam eden etkinliklere, atölyelere ve yarışmaya Nice’de katılan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı 8.sınıf öğrencisi Elif Roza Telör, kategorisinde en yüksek puanı alarak birincilik ve jüri özel ödülünü kazandı. Eğitimini Prof. Nihan Atalay Curti’nin öğrencisi olarak sürdüren Elif Roza, festival boyunca Avrupa’nın saygıdeğer flüt öğretmenleri ile de ders yapma ve müzik çalışmaları yapma imkânı yakaladı. Festivale Nice’de katılan diğer MSGSÜ öğrencileri Eymen Ayhan birincilik ve Irmak Başkent de ikincilik ödülleri kazandılar.

Yarışmaya uzaktan video kayıt yöntemi ile katılan öğrencilerden ise Asya Sokol birincilik ve jüri özel ödülü, Deniz Büyükuğurlu, Duru Bulam ve Pınar Yıldız da kategorilerinde birincilik ödülleri kazandılar.