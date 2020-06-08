Flört ne demek? Flört nedir? Flört TDK kelime anlamı

Flört kelimesi Fransızca bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Fransızcada girmiştir. Genellikle bir erkek ve bir kadın arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır.

Flört Ne Demek?

Flört kelimesi İngilizce ''flirt'' işve ve oynaş kelimelerinden alıntıdır. Fransızcadan ise küçük çiçek, buket, kompliman, hoş söz ve işve kelimelerinden alıntıdır. Kelimenin kökeni ise Fransızcadır. Fransızca ''fleur'' yani çiçek sözcüğünün küçültme halidir.

Günlük yaşamda flört kelimesi iki karşı cinsin duygusal ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Pek çok kişi ise flört kelimesinin tanımını bu şekilde bilmektedir. Bu tanım kelimenin gerçek anlamıdır. Fakat flört kelimesi kendi içerisinde mecaz anlam da barındırmaktadır. Türk Dil Kurumu flört kelimesinin anlamını değerlendirmiştir. Birden fazla anlam barındıran flört kelimesinin TDK anlamı şu şekildedir:

- Kadın ile erkek arasındaki duygusal ilişki.

- Birbirlerine duygusal ilgi duyan kadın ve erkek.

- Siyasi bir parti, yabancı bir ülke gibi tam olarak bağlanmadan yaklaşma

Flört kelimesinin Türk Dil Kurumunda açıklanmış olan ilk iki anlamı gerçek anlamıdır. Cümle içerisinde veya günlük hayatta pek çok kez karşılaşmak mümkündür. Üçüncü tanım ise mecaz anlamıdır.