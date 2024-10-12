Florıda Venedik’e döndü... Ölü sayısı 16’ya yükseldi

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Kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Yüzlerce evin hasar gördüğü afette 3 milyondan fazla bölge sakini elektriksiz kaldı. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında yaşanan ölümlerin hortumlardan kaynaklandığını bildirdi. Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin en kötü durum senaryosundan daha iyi durumda olduğunu ancak hasarın da azımsanmayacak derecede olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, kasırga öncesi halkı bölgeyi tahliye etmeye çağırmış, “Bu ölüm kalım meselesi” diye konuşmuştu.

KASIRGA MAĞDURLARINA 5 MİLYON DOLAR

ABD’li pop müzik yıldızı Taylor Swift, Helene ve Milton kasırgalarından etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları için 5 milyon dolar bağışta bulundu. Çalışmaları yürüten Feeding America isimli sivil toplum kuruluşu, toplanan yardımlarla afetten etkilenen bölgelerin yeniden inşası, afetzedelere temel gıda ürünleri, temiz su ve malzeme sağlanacağını aktardı. 1.6 milyar dolar serveti bulunan Swift 2023 yılında da Tennessee eyaletinde etkili olan afet sonrası 1 milyon dolar bağışlamıştı.