Flo-Jo’dan ilham aldı

Williams tek bacaklı tulumu için, kısaca ‘Flo-Jo’ olarak bilinen, 100 ve 200 metrede 1988 yılında dünya rekoru kıran ABD’li atlet Florence Griffith Joyner’dan ilham aldığını söyledi. Korttaki kıyafetleri uzun yıllardır konuşulan Williams, daha önce de siyah bir kedi tulumu (catsuit) ve pelerinli özel tasarımlarla müsabakalara katılmıştı.

(Serena Williams’ın 2018’de giydiği tulum çok eleştirilmiş ardından kıyafetlere sınırlama getirilmişti. Bir yıl sonra Williams bu eleştirilere “Şampiyon, kraliçe, anne ve tanrıça” yazan pelerinli bir kıyafet giyerek cevap vermişti.)