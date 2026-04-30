'Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’ tamamlandı

#Milli Savunma Bakanlığı#Flintlock-2026#Özel Kuvvetler Tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 20:58

Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen ‘Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’ tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus’un katıldığı tatbikatta; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askerî iş birliği ve muharebe etkinliği pekiştirildi. ‘Tek ve Güçlü bir Libya’ hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya’nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi” ifadeleri kullanıldı.

