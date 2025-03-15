Flash’ın patronu gözaltında... Bahis paralarıyla banka ve tv almış

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturması kapsamında Bank Pozitif, PayFix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da arasında bulunduğu 59 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelilerden aralarında Kork’un da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddia edildi.

PAYFIX’TE SAHTE ‘CÜZDAN’LAR

Savcılığın yaşadışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında ‘TroyinBilişim’ şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerle de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen ‘PayFix’ isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Yasadışı bahis baronlarının ‘panel’ diye adlandırdıkları ‘domain’ler, PayFix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu şekilde yurtdışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterebildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler PayFix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi. 3. şahıslar adına sahte cüzdan hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.

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80 BİN ADET PARA TRANSFERİ

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarındaki tespitlere göre, PayFix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin sahibinin yasadışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi. Söz konusu kümelerin yasadışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği belirtilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği saptandı. Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet PayFix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu iddia edildi.

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‘PARALAR BANK POZİTİF VE FLASH’TA AKLANDI’

Soruşturma dosyasında Erkan Kork’un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek PayFix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri ifade edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile Bank Pozitif’i ve 3 ay kadar önce de Flash TV’yi satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında, Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu AŞ ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ şirketleri gibi birçok ticari şirket de kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca birçok şirketi de devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

‘YETENEKLİ’ BAY ERKAN

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1974 yılında İstanbul’da doğan Erkan Kork, ilk ve ortaöğrenimini Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, lise eğitimini ise Dubai’de gördü. Daha sonra Paris Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldı. 2021 yılında aldığı sertifikalarla bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazandı. Aynı yıl BMI Business School’dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası sahibi oldu. 2022’de işletme yönetiminde yüksek lisans yaptı ve 2024’te Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

TEKNOLOJİ VE FİNANSTA UZMAN

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Erkan Kork, kariyerinin başlangıcında ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaptı. Daha sonra finans ve teknoloji sektörlerine odaklanarak uluslararası arenada faaliyet göstermeye başladı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2023’te ise Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörde aktif bir rol üstlendi. Dubai merkezli WORDFIX TEKNOLOJİ LCC’nin de kurucusu olan Kork Katar, Dubai ve diğer Ortadoğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerini biliyor. Erkan Kork, tüm bu parlak CV’si ve yeteneklerini, yasadışı gelir elde etmek için örgüt kurmakta kullanmakla suçlanıyor.

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6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA EL KOYULDU

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el koyuldu. Ayrıca Bank Pozitif, Flash TV, PayFix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına da el koyuldu.