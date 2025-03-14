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Flash TV'ye yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda şirkete el konuldu: 59 gözaltı kararı

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#Flash TV#Pozitifbank#Yasa Dışı Bahis
Flash TVye yasa dışı bahis operasyonu Çok sayıda şirkete el konuldu: 59 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 08:25

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank ve Payfix'in de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri E.K.'nın da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi E. K.'nın da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 49'u gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.

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#Flash TV#Pozitifbank#Yasa Dışı Bahis

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