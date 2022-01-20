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Flash TV'nin sahibi Ömer Ziya Göktuğ son yolculuğuna uğurlandı

#BURSA#Flash TV#Ömer Ziya Göktuğ

Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi. Tower Plaza'nın da sahibi, Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ’u son yolculuğuna uğurlamak için sevenleri Ulu Cami’ye akın etti. Aile fertleri, camiye gelenlerin taziyelerini kabul ederken gözyaşlarını tutamadı.

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69 yaşında hayata gözlerini yuman Göktuğ’a son görevini yapmak için CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Eski Bakan Faruk Çelik, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Recep Altepe, Bursalı İşadamı İlhan Parseker, sanatçılardan Faik Öztürk Ulucami'ye geldi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göktuğ, Hamitler'deki aile mezarlığına defnedildi.

Flash TVnin sahibi Ömer Ziya Göktuğ son yolculuğuna uğurlandı

Dünürü İş adamı Bekir Okan, “Rahmetli çok iyi bir insandı. Bizim hastanede 10 gün tedavi gördü. Elimizden geleni yaptık. Ancak kurtaramadık. İlk geldiğinde yüz felci vardı. Sinüse bağlı enfeksiyon şikayetiyle gelmişti. Dünyada da yüzde 1-2 ölüm oranı olan bir hastalık. Biz dünür olduktan sonra tanıştık. Milliyetçi, yurtsever ve bir şeyler üretmeye çalışan bir kişiydi. İnşallah gelecekte de böyle insanlar olur. Birlikte Türkiye’yi büyütürüz” dedi.

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1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Göktuğ, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi.

Flash TVnin sahibi Ömer Ziya Göktuğ son yolculuğuna uğurlandı

1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü. 1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Bursa'nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza'yı inşa etti. 1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu. Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.

Flash TVnin sahibi Ömer Ziya Göktuğ son yolculuğuna uğurlandı

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