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Flash TV’nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ'dan acı haber

#Bursa#FLAŞ TV#Koronavirüs
Flash TV’nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğdan acı haber

İş insanı Ömer Ziya Göktuğ (69), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Göktuğ, Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV’nin kurucusuydu.

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Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ, İstanbul'da koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastenede hayatını kaybetti. Göktuğ için yarın Bursa Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlenecek. Göktuğ, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

30 YIL ÖNCE TV KURDU

Ömer Ziya Göktuğ, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik hayatında ticaretle uğraşmaya başladı. 1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi. 1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü. 1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

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Bursa'nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza'yı inşa etti. 1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu. Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.

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