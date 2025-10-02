Flash TV iddianamesi tamam... ‘Gizli panel’den milyarlar geçmiş

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Flash TV’nin sahibi Erkan Kork ve diğer sanıklar, yasadışı bahisten gelen paraların nakline aracılık ediyorlardı. Elde ettikleri geliri de banka satın alarak, şirket kurarak aklamaya çalışıyorlardı. Kork, ‘PayFix’ adlı şirketin sistemi içindeki gizli bir paneli bu faaliyetleri için kullanıyordu. Kork’un ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından en az 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Kork, ‘örgüt yöneticisi’ konumunda olduğu için diğer sanıkların işlediği suçlardan da ayrıca sorumlu tutulabilecek.

80 BİN ŞÜPHELİ HESAP

İddianamede gizli tanık beyanlarına da dikkat çekildi. Gizli tanık ifadelerine göre PayFix’in sistem ekranlarında yalnızca belirli çalışanların görüp erişebildiği “özel bir panel” üzerinden bahis gelirlerinin yönlendirildiği, bu panelin iç kontrol birimlerinden gizlendi. Şirket içindeki olağan ekranlardan farklı olan bu panel yasadışı finans akışının sevk ve idaresinde kullanıldı. MASAK’ın analiz raporlarında ise Kork’un sisteminde 80 binden fazla şüpheli hesap bulunduğu, bu hesapların organize şekilde hareket ederek fon transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca bazı şüpheli işlemlerde farklı şehirlerden, kısa aralıklarla yüzlerce transfer yapıldığı, bunun yasadışı bahis gelirlerinin parçalanarak sistem dışına çıkarılma yöntemi olduğuna işaret edildi. MASAK raporundaki bir tespite göre yalnızca 13 Mart 2023’te, gün içinde binlerce farklı hesaptan toplam 2 milyar 342 milyon 214 bin liralık işlem gerçekleştirildi.