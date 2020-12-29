Flaş aşı açıklaması: Putin teklif etti, Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasındaki “2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na katıldı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA AŞI ALAŞMASI

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Domates başta olmak üzere diğer ürünlerde engelleri, tarifeleri kaldırmamız lazım. Ticareti kolaylaştırmamız lazım.

Rusya vatandaşları ülkemize vizesiz gelebiliyorlar. Ama Türk vatandaşları için de vizelerin kaldırılması gerektiğini bugün tekrar vurguladık.

Bu yıl pandemiye rağmen 'güvenli turizm' önlemleriyle 2 milyon Rus turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Geçen yıl 7 milyon rakamına yaklaşmıştık.

Pandemi ile mücadelede ortak aşı geliştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji alanında da büyük ilerleme katettik.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERGİNLİĞİ

Bölgesel konuları da ele aldık. Tüm bölgesel konuları ele aldık.

Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildi. Rusya barış gücü misyonu sahada. Ortak gözlem merkezimiz de kuruluyor.

Amacımız kalıcı barış ve istikrar. 6'lı format dahil tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım.

Türkiye Ermenistan olarak, Ermenistan-Azerbaycan olarak ilişkilerimizi normalleştirebiliriz.

Rusya ile burada işbirliğimiz önem arz ediyor.

Öyle bir sonuç görmek istiyoruz ki, şu anda orada barışı tesis etmek gözlemlemek için oluşturduğumuz misyonlara önümüzdeki dönemde ihtiyaç kalmasın.

Suriye'de çözüm için çabalarımız sürecek.

SORU-CEVAP

(Batılı ülkeler Moskova-Ankara arasındaki diyalogta ne gibi bir rol oynayabilir?) Lavrov: Batı'nın uyguladığı yaptırımlara gelince, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler son derece kıymetli. Kendimize yetiyoruz diyebiliriz. Kimsenin dostane olmayan, kimsenin kaprislerine bağlı değil. Ülkelerimizin milli çıkarlarını savunuyoruz. Çıkar konusunda uzlaşma sağlama çabasındayız.

Çavuşoğlu: Türkiye olarak yaptırımlara karşıyız, kime yönelik olursa, kimden olursa olsun. Geçmişte AB'nin Rusya'ya yaptırımları oldu. Biz kesinlikle katılmadığımız gibi doğru olmadığını da söyledik. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez. ABD'nin son yaptırım kararı da yanlış bir karardır. Kararın kendisi yanlış. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes çok iyi bilir. S-400 konusu dahil, tüm sorunları diyalogla çözmeyi seçtik. Aynı şekilde AB ülkeleri de bizim diğer ülkelerle ilişkilerimizi sorgulamak yerine, diyaloğu seçmelerini tavsiye ediyoruz.

(Ankara Sputnik aşısını satın alacak mı?)

Çavuşoğlu: Kovid döneminde vatandaşların tahliyesi, turizm de dahil iyi bir ilişkilerimiz oldu Rusya ile. Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya'dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.

LİBYA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda Rusya ile tam başarı elde edemedik.

Türkiye tek çözümün siyasi olduğuna inanıyor.

(Türkiye'nin Libya'ya desteği) Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur.

Hafter'in tehdit diline taviz vermeyiz. Bize tehdit olursa gereğini yapmayan tereddüt etmeyiz.

Lavrov: Petrol gelirlerinin adil paylaştırılması önemli."