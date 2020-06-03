Flamingolar, Tuz Gölü'ne renk kattı

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Derinliği birçok yerde yarım metreden az olan göl, ilkbahar aylarında suyun çoğalmasıyla 164 bin 200 hektar alana ulaşıyor. Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerlere sahip bölge, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Göl, en fazla konaklayan kuş türü flamingo olduğu için de halk tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor.

Aksaray'ın Eskil içesinin kuzeyinde konuşlanan flamingolar, yerli ve yabancı turistler tarafından gözetlenebiliyor. Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, Tuz Gölü'nün, flamingoların, Türkiye'de düzenli olarak kullandıkları en önemli koloniden birisi olduğu belirtti. Belgemen, şunları söyledi:

''Tuz Gölü'nü tanıtmaya çalışıyoruz. Flamingolara giden 11 kilometrelik yolu yaptık. Halk arasında bizler bu kuşlara allı turna deriz. Tuz Gölü'nün güneyi ve Eskil'in kuzeyinde kalan bu bölge, el değmemiş doğasıyla flamingolar için güvenli bir kuluçka alanı sunuyor. Flamingolar için de her türlü önlemlerimizi aldık. Koronavirüs nedeniyle büyük şehirlerden seyahatler açıldığı için de misafirlerimizi bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı flamingo cenneti Eskil'e davet ediyoruz. Flamingoların ilçemize daha yakın yerlere inmesi için göle su akıtıyoruz. Bu flamingolar için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilere de gönüllü rehberlik yapmaya hazırız.''