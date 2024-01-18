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Flamingolar bu yıl göç etmedi

Güncelleme Tarihi:

#Van Gölü#Flamingo#Küresel Isınma
Flamingolar bu yıl göç etmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:00

Küresel ısınma yüzünden kış mevsiminin ılıman geçmesi kuşların göç periyodunu da etkiledi.

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Van Gölü Havzası’na, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden bahar aylarında gelen binlerce flamingo geri dönmedi, hâlâ Gevaş'ın Göründü mevkisinde konaklıyor. Bölgede 180 kadar flamingo tespit eden ekipler, avcılardan bu alanlara girmemelerini istedi, halka da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulundu.

Flamingolar bu yıl göç etmedi

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yörede allı turnalar olarak adlandırılan flamingoların her yıl nisan ayında bölgeye geldiğini kasım gibi de göç ettiklerini, fakat son yıllarda yaşanan iklim şartlarına bağlı olarak geri dönmediklerini söyledi:

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Flamingolar bu yıl göç etmedi

Prof. Dr. Lokman Aslan

"Burada besin ihtiyaçlarını karşılayan allı turnalar mevsimin de uygun olmasıyla birlikte son yıllarda göç etmiyorlar. Urmiye Gölü'nün son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak kurumaya yüz tutması, flamingoların üreme alanlarını da tehdit etti. Orada üreme imkânı bulamayan flamingolar neslini devam ettirebilmek için arayışlar yapacak. Flamingolar, burada üreme imkânlarına kanaat getirirlerse ve iklim de buna müsait olursa, ileride burada ürediklerini de görebileceğiz."

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#Van Gölü#Flamingo#Küresel Isınma

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