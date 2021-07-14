Flamingo yavruları susuzluktan öldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dün drone ile çektirdiği görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce de tepki yağdı. Kuş dedektifi Emin Yoğurtcuoğlu da Twitter’da görüntüleri, “Sebebi gölü besleyen bütün su kanallarının önünü kesip tarlalara sulama için verilmesi. Tuz Gölünü bile kuruttunuz. Bu görüntüler yeni, hepsi ölü flamingolar...” mesajıyla paylaştı.

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