MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFlamingo yavruları susuzluktan öldü
GeriGündem Flamingo yavruları susuzluktan öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Flamingo yavruları susuzluktan öldü

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Flamingo yavruları susuzluktan öldü

Dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü’ne gelen flamingoların yavruları, Tuz Gölü’nün ortasındaki kreş alanında susuzluktan öldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dün drone ile çektirdiği görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce de tepki yağdı. Kuş dedektifi Emin Yoğurtcuoğlu da Twitter’da görüntüleri, “Sebebi gölü besleyen bütün su kanallarının önünü kesip tarlalara sulama için verilmesi. Tuz Gölünü bile kuruttunuz. Bu görüntüler yeni, hepsi ölü flamingolar...” mesajıyla paylaştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi