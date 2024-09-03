Flake veda etti: Özleyeceğim

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Flake, veda mesajında, 3 yıllık görev süresinde Türk halkı ve Amerikan halkı arasında derin anlayışı ve işbirliğini geliştirdiklerini söyledi. Türkiye’de kişisel olarak kendisinin, eşi Cheryl Flake’nin ve ailesinin çok sıcak bir şekilde karşılandığını vurgulayan Büyükelçi Flake, “Yemekleri, deniz kenarındaki olağanüstü kentleri, Akdeniz’in, Ege’nin ve İstanbul Boğazı’nın sularında yüzmeyi, zengin tarihi, kültürü, UNESCO listesindeki alanları ve tabii ki hepsinden de önemlisi, bu muhteşem ülkenin insanlarını özleyeceğim. Buradan ayrılmak yuvamızı geride bırakıp gitmek gibi. Bu yüzden size ne kadar teşekkür etsem az. Türkiye’de görev yapmaktan onur duydum ve nereye gidersem gideyim yüreğimde taşıyacağım minnettarlık ve anılarla ayrılıyorum Türkiye’den. Hoşça kalın” dedi.