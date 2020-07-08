Fizyoterapistle toplu seans yok

Buna göre entegre hastaneye girişlerde 1 metre kuralına uyulacak, kişiler sırayla içeriye alınacak. Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içinde, sadece hastanede yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Psikososyal danışmanların günlük danışan sayısı 6’yı geçemeyecek. Fizyoterapistle toplu seans yapılamayacak. Fizyoterapist, danışanına bir metreden yakın temas edecekse, tıbbi maskeye ek olarak gözlük-yüz koruyucu kullanacak.