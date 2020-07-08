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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fizyoterapistle toplu seans yok

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Fizyoterapistle toplu seans yok
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Sağlık Bakanlığı normalleşme döneminde sağlık kuruluşlarında çalışma rehberine, ilçe devlet hastaneleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde alınması gereken önlemleri ekledi.

Buna göre entegre hastaneye girişlerde 1 metre kuralına uyulacak, kişiler sırayla içeriye alınacak. Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içinde, sadece hastanede yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Psikososyal danışmanların günlük danışan sayısı 6’yı geçemeyecek. Fizyoterapistle toplu seans yapılamayacak. Fizyoterapist, danışanına bir metreden yakın temas edecekse, tıbbi maskeye ek olarak gözlük-yüz koruyucu kullanacak.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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