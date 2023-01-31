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Fizik mühendisi fotokopici... İTÜ’nün ‘Fetikopi’si

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#İTÜ#Fotokopi#Feti Şahin
Fizik mühendisi fotokopici... İTÜ’nün ‘Fetikopi’si
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Üniversite öğrencisi olup da yolu fotokopiciye düşmeyen yoktur. Bunlardan biri de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yer alıyor. Adı da ‘fetikopi’ dükkânı. Adını eski bir İTÜ mezunu olan sahibi Feti Şahin’den alıyor. İTÜ’de öğrenciler fotokopi değil ‘fetikopi’ çektiriyor.

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FETİ Şahin 1986 yılında İTÜ Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezun oluncaya kadar onun da üniversiteli arkadaşları gibi bazen ders notlarını bastırmak, bazen bir ödevi ya da sunumu çoğaltmak, bazen bir kitabı kopyalamak için yolu sık sık fotokopicilere düşmüştü. Ancak bunun için her defasında kampus dışına çıkması gerekiyordu. Kampus içinde bir fotokopi merkezi açma fikri daha öğrenciyken aklına girmişti. Mezun olunca da bu fikri hayata geçirmeye karar verdi.

MEZUN OLDUM OLMASINA AMA...

Ailesi mühendis olmasını bekliyordu ama o, üniversitede bir fotokopi merkezi açtı. Fetikopi lakaplı Feti Şahin 42 yıl önce öğrenci olarak girdiği İTÜ’nün kapısından mühendis olarak çıkmak yerine, orada fotokopici olarak kalmayı tercih etti. “Öğrencilerin hepsi beni ‘Fetikopi’ olarak tanır. Fotokopi çektirmeye gidiyoruz demek yerine ‘Fetikopi’ye gidiyoruz derler. Ben de bu hitaplarından çok mutluyum” diyen Şahin, İTÜ’de fotokopi makinesi başında geçen yıllarını şöyle anlattı:

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Fizik mühendisi fotokopici... İTÜ’nün ‘Fetikopi’si


BİZİM DÖNEMİN YAPAY ZEKÂSI

“Bizim öğrencilik yıllarımızda hocalarımız mumlu kâğıtlara yazdıkları sınav sorularını elle çevrilen teksir makinelerinde çoğaltırlardı. Öğrenciliğimin sonlarına doğru 3’üncü sınıftayken fotokopi makineleri hayatımıza girmeye başladı. Onlar da İstanbul’da İTÜ’ye çok uzak olan yerlerdeydi. Gitmek çok zahmetliydi, bir kişi tüm kâğıtları toplar, götürür, fotokopi çektirirdi. Hiçbir kampuste fotokopi makinesi yoktu. Ben de bu ihtiyacı fark ettim ve üniversitenin izni, ailemin desteğiyle, taksitle bir fotokopi makinesi alarak Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki dükkânı açtım. O zaman fotokopi makinelerinin fiyatı bir araba parası kadardı ve fotokopi konusunda girişimci olmak bugünün yapay zekâ girişimleri gibiydi.”

9 REKTÖR ESKİTTİM

"Burada olduğum 40 yıl boyunca 9 rektör değişti. Burayı açtığımdan beri başarılı öğrencilere minik hediyeler hazırlardım. 1989’da tanımadığım bir öğrenci sınava gelmişti. Silgisini unuttuğunu söyledi ben de kendi kullandığım silgiyi verdim. 12 yıl sonra yanıma büyük bir firmanın yöneticisi olarak geldi ve ’O silgi sayesinde mezun oldum. Şimdi teşekküre geldim’ dedi. Çok duygulandım."

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Fizik mühendisi fotokopici... İTÜ’nün ‘Fetikopi’si

ÖNEMLİ OLAN SEVDİĞİN İŞİ YAPMAK

Ailesinin önceleri kendisini tıp okuması konusunda yönlendirdiğini anlatan FETİ Şahin, şu an yaptığı işte mutlu olduğunu söylüyor: “Fizik mühendisliği benim sonraki tercihimdi. O yıllar doktor ve mühendis olmak çok önemliydi. Çok zor bir bölümü okuyup bitirdikten sonra herkesin yapabileceği bir işi yapmak yakınlarıma da tuhaf gelmişti. Ama önemli olan mutlu olduğun işi yapmak.”

 

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#İTÜ#Fotokopi#Feti Şahin

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