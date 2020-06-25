Twitter’de @kaanko01 adını kullanan bir öğrenci, “Düşünsene bu tweeti Muharrem İnce görüyor ve cevabını atıyor :))” mesajı paylaşarak CHP’nin n asıl mesleği fizik öğretmenliği olan Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova eski milletvekili Muharrem İnce’yi etiketledi.

Bu mesajı gören Muharrem İnce, öğrencinin gönderdiği soruyu çözerek, “Fizikten çok uzak kalmışım sen yine de bir bilene sor” notuyla çözümü sosyal medya hesabından paylaştı. İnce, çözüm kağıdının üzerindeki karalamanın ise torununa ait olduğunu ileten bir not da ekledi.

‘REZİL OLURUZ DEDİM AMA’

İnce’nin öğrenciye bu jesti, Twitter’da günün en çok konuşulan konularından birisi olup binlerce beğeni alırken, “Adam final ödevini Muharrem İnce’ye çözdürdü” şeklinde esprili yorumlar da yapıldı.

İnce, Twitter’da kendisine yöneltilen sorudan, milletvekili olduğu dönemde birlikte çalıştığı danışmanı tarafından uyarıldıktan sonra haberdar olduğunu söyledi. İnce, Hürriyet’e, “Ben bir süre uzak kaldım, bak çözemeyiz falan rezil oluruz dedim ama çözdüm. Fizik zaten problem çözmek. Fizik de siyaset de sabır işidir. Robert Millikan yağ damlası deneyini 12 bin kez tekrarlamış. Bu bir sabır işi. Aynen siyaset de sabır işi. Fizikten uzak kalınmıyor Z kuşağı gençler çok yaratıcı” dedi.