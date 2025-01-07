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Fiyatını duyanlar akın etti! Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

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#Hopa#Artvin#Hamsi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:52

Artvin’in Hopa ilçesinde bir balıkçı esnafı hamsiyi kilosu 30 liradan satınca yaklaşık 6 tonluk 400 kasa hamsi 3 saat gibi kısa bir sürede tükendi.

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Artvin’in Hopa ilçesinde uygun fiyatlı hamsi kampanyası yoğun ilgi gördü. İlçede 8 yıldır geleneksel hale gelen kampanya kapsamında balıkçı esnafı Serkan Aksoy, Karadeniz açıklarında avlanan 6 ton hamsiyi tezgâhında sadece 30 TL’den satışa sundu. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Fiyatını duyanlar akın etti Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

Hopa’da faaliyet gösteren “Yakamoz ve Çapari Balıkçılık” isimli işletmenin sahibi Serkan Aksoy, 15 yıldır balıkçılık yaptığını ve son 8 yıldır bu tür kampanyaları düzenleyerek vatandaşların sofralarına taze ve uygun fiyatlı balık ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

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Fiyatını duyanlar akın etti Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

"KAMPANYAYA BAŞLADIĞIMIZDA 1 LİRAYA SATIYORDUK"

Aksoy, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada “Yılda 2-3 kez bu kampanyaları düzenliyoruz. Pandemi döneminde bile ara vermeden vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmaya devam ettik. İlk başladığımızda hamsiyi 1 TL’ye satıyorduk. Zamanla piyasa şartlarına göre fiyatları artırdık ve bugün 30 TL’den satış yaptık.

Fiyatını duyanlar akın etti Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

Amacımız, özellikle dar gelirli ailelerin sofralarına taze balık taşımak. Bugün yaklaşık 400 koli hamsi sattık. Her kolide 15-17 kilo balık bulunuyordu. Toplamda 6 ton hamsi, yalnızca 3 saatte tükendi.

Fiyatını duyanlar akın etti Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

Eğer daha fazla balığımız olsaydı, en az bir 400-500 koli daha satabilirdik. Önceki yıllarda bir günde bin koliye kadar satış yaptığımız oldu. Bu yılki ilk kampanyamızda 400 koli ile sınırlandık. Ancak önümüzdeki dönemde yeni bir kampanya yapmayı planlıyoruz” dedi.

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Fiyatını duyanlar akın etti Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

Kampanyaya katılan vatandaşlar ise uygun fiyatlı ve taze hamsiye ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Fiyatını duyanlar akın etti Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

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#Hopa#Artvin#Hamsi

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