Fiyatını duyanlar akın etti! Vatandaşlar almak için birbiriyle yarıştı... 400 kasayı 3 saatte sattılar

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Artvin’in Hopa ilçesinde uygun fiyatlı hamsi kampanyası yoğun ilgi gördü. İlçede 8 yıldır geleneksel hale gelen kampanya kapsamında balıkçı esnafı Serkan Aksoy, Karadeniz açıklarında avlanan 6 ton hamsiyi tezgâhında sadece 30 TL’den satışa sundu. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hopa’da faaliyet gösteren “Yakamoz ve Çapari Balıkçılık” isimli işletmenin sahibi Serkan Aksoy, 15 yıldır balıkçılık yaptığını ve son 8 yıldır bu tür kampanyaları düzenleyerek vatandaşların sofralarına taze ve uygun fiyatlı balık ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

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"KAMPANYAYA BAŞLADIĞIMIZDA 1 LİRAYA SATIYORDUK"

Aksoy, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada “Yılda 2-3 kez bu kampanyaları düzenliyoruz. Pandemi döneminde bile ara vermeden vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmaya devam ettik. İlk başladığımızda hamsiyi 1 TL’ye satıyorduk. Zamanla piyasa şartlarına göre fiyatları artırdık ve bugün 30 TL’den satış yaptık.

Amacımız, özellikle dar gelirli ailelerin sofralarına taze balık taşımak. Bugün yaklaşık 400 koli hamsi sattık. Her kolide 15-17 kilo balık bulunuyordu. Toplamda 6 ton hamsi, yalnızca 3 saatte tükendi.

Eğer daha fazla balığımız olsaydı, en az bir 400-500 koli daha satabilirdik. Önceki yıllarda bir günde bin koliye kadar satış yaptığımız oldu. Bu yılki ilk kampanyamızda 400 koli ile sınırlandık. Ancak önümüzdeki dönemde yeni bir kampanya yapmayı planlıyoruz” dedi.

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Kampanyaya katılan vatandaşlar ise uygun fiyatlı ve taze hamsiye ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.