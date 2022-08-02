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Fiyatı dudak uçuklatıyor! Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da

#Bodrum#Yat#Turizm
Fiyatı dudak uçuklatıyor Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da

Dış görünümü uzay mekiğini andıran dünyanın en büyük 3 tekneli yatlarından “Galaxy of Happiness”, Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu’na demirleyen yata bakan bir daha baktı.

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2016 yılında Letonya’da üretilen trimaran şeklindeki süper yat Galaxy of Happiness, Yalıkavak’a geldi. Gümüş rengi ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yat, denizin üzerine uzay mekiği inmiş görünümü veriyor.

Fiyatı dudak uçuklatıyor Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da

53 metre uzunlukta 17 metre genişlikteki yatın 3 kamarasında 6 misafir konaklayabiliyor. Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 gros tonluk yat, 30 knot hıza ulaşabiliyor. Dünyanın en ilginç motorlu teknelerinden biri olarak adlandırılan yat, klasik bir yatla aynı hıza ulaşmak için yüzde 40'a kadar daha az enerji harcıyor. “Galaxy of Happiness”ın güncel değerinin ise 33 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Fiyatı dudak uçuklatıyor Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da

Yattakilerin bol bol denize girip güneşlendikleri görülürken, bakanın bir daha baktığı uzay mekiği görünümlü yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.
Fiyatı dudak uçuklatıyor Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da

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#Bodrum#Yat#Turizm

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