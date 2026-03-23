×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fiyat sormak için girdi, çalıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Adana#Cep Telefonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 10:00

Adana’da bir iş yerine fiyat sorma bahanesiyle giren Caner Şanlı, vitrindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Şanlı, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 15 Mart’ta Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’ndeki Mısır Çarşısı’nda meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyerek çarşıda gezen Caner Şanlı, telefon fiyatı sorma bahanesiyle Mazlum A.’nın iş yerine geldi.

Soruyu sorduktan sonra dükkanın önündeki vitrin camını açan Şanlı, bir süre iş yerinin girişinde bekledi. Bu sırada camı açıp, vitrindeki cep telefonunu çalan şüpheli, camı tekrar kapatıp uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Durumu fark eden iş yeri sahibi Mazlum A.’nın ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Caner Şanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BAKMADAN GEÇME!