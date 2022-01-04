Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan komite toplantısı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Komite, ilk toplantısında küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve Emtia piyasalarındaki gelişmeleri ele almıştı.

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.