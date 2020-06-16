Fıtrat ne demek? Fıtrat nedir? Fıtrat TDK kelime anlamı

Fıtrat kökeni Arapçadan gelen bir kelimedir. Çok uzun yıllardan bu yana oldukça yoğun Türkçede kullanılan sözcükler arasında yer aldığını dile getirmek mümkün. TDK açısından bakıldığı zaman bu kelimenin temel anlamı, ‘yaratmak, yaradılış ve ilkat’ şekilde karşılık buluyor.

Fıtrat Ne Demek?

Fıtrat kelimesi genel olarak herhangi bir canlı ya da cansız unsurun yaratılmış olduğu özellikleri anlatan bir unsurdur. Yani ruhani ya da fiziksel olarak durumun üzerinde bulunduğu tüm unsurların doğuştan geldiğini anlatan bir olgudur. Zaten Türk Dil Kurumu üzerinden de ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘yaratmak, yaratılış, icat etmek ve bölmek’ gibi değişik anlamlar kapsamında ele alınmaktadır.

‘’Bu durum onun fıtratında varmış.’’

Bu cümlede de anlatıldığı gibi onun herhangi bir özelliği ya da kaderinin doğuştan geldiğini anlatan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Fıtrat Nedir?

Yaygın olarak Türkçede fıtrat kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Amaca uygun olarak gündelik yaşam ile beraber aynı zamanda edebi eserlerde de çok sık karşılaşılır. Özellikle dini açıdan gerekli yerlerde anlamı üzerinden fazlaca kullanıldığını dile getirmek mümkün. Siz de cümle içerisinde ya da tek başına amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz.