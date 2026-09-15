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Fıstık bahçesine girdi, tüfekle vuruldu: 12 yaşındaki çocuk ağır yaralı

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#Adıyaman#Besni#Çocuk
Fıstık bahçesine girdi, tüfekle vuruldu: 12 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 11:09

Adıyaman’ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesinde, bahçe sahibi H.G.’nin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği M.S.Ö. (12), ağır yaralandı. H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. M.S.Ö. ve yanında bulunan arkadaşı ile birlikte H.G.'ye ait fıstık bahçesine girdi. Durumu fark eden bahçe sahibinin tüfekle ateş açması sonucu saçmalar M.S.Ö.'ye isabet etti.

M.S.Ö. bahçe sahibi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.S.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. H.G.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Besni#Çocuk

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