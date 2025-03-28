‘Fıstık’ artık yeni ailesiyle

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‘Fıstık’ adı verilen yavru maymun, yaklaşık 3 aylık rehabilitasyon ve karantina sürecinin ardından dün parkta yaşamını sürdüren maymun sürüsüne katıldı.

SÜRÜDE KABUL GÖRDÜ

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, “Yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon ve karantina süreçlerinde sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından onu ailesiyle birlikte yeni ortamına aldık. Bu süreç doğal ilerledi, sürünün ‘Fıstık’ı kabul etmesi zaman aldı. Ancak denemeler sonunda anne birey sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir yavru maymun daha vardı, şimdi ‘Fıstık’ ile birlikte onu da sahiplenmiş durumda” dedi.

Parkta koruma altında tutulan ‘Fıstık’ın yeni ailesi, kabilenin maymunlarının tamamının yasadışı hayvan ticaretine konu olduğunu, Doğal Yaşam Parkı’nda doğmamış bireyler olduğunu vurgulayan Arsun, “İlk başlarda bazı bireyler reddetti ancak süreç içinde uyum sağladı. Şu an annesiyle ve üvey kardeşleriyle iyi bir ilişkisi var” diye konuştu.