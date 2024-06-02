Fıskiye şenliği

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2-14 yaş grubu arasındaki çocuklar 9 kategoride ter döktü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın start verdiği yarışta, 2-4 yaş grubundaki miniklerin mücadelesi de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Şampiyon olan ve dereceye giren çocuklar kupa, madalya ve hediyelerini Belediye Başkanı Yıldırım’ın elinden aldı. Kendi gözünde tüm katılımcıların birinci olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu yaz inşallah daha çok etkinlikte bir arada olacağız. Eylül ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Ümraniye’den geçecek. Hep beraber çok büyük şenlikler yapacağız. Gençlere şimdiden müjdemiz olsun” dedi.

SERİNLEDİLER

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Sıcakların aniden bastırmasıyla, güneş altında pedal çevirerek ter atan minik sporcular, daha sonra soluğu belediye binasının önündeki meydanda bulunan fıskiyenin başında aldı. Sıcaktan bunalan çocuklar, üzerlerindeki formalara aldırış etmeden fışkıran suların altında sırılsıklam ıslanarak serinledi.

Anneler de suların içinde doyasıya eğlenen çocukların bu hallerini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi. m Fatma AKSU / İSTANBUL