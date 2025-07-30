Fişekli yangın yasak getirdi

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaz mevsiminin etkisiyle orman yangınlarında artış yaşanmaktadır. Önlem amacıyla İstanbul genelinde 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı uygulanmaktadır. Buna ek olarak 29 Temmuz–28 Ekim tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.”

‘MERAK’TAN ATMIŞ

Beykoz Çiğdem Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde evinin balkonundan attığı işaret fişeğiyle ormanı yakan 22 yaşındaki Alihan Aksoy ifadesinde, ”Babam gemide çalışıyor. Kullanma tarihi geçmiş işaret fişeğini 6 ay önce eve getirmişti. Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam, ‘Bu işaret fişeğini merak ediyorum’ dedi. İnternet üzerinden videolardan izlediğim kadarı ile nasıl kullanıldığını gördüm. Bu malzemeyi alarak üst kapağın ipini çektim ve malzeme patlayarak hesaplayamadığım kadar yükselerek aşağı doğru indi. İndiği alanda alevler büyüdü. 112’yi 6 kere aradım. Amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi, pişmanım” dedi.

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2 İLDE DAHA YASAKLANDI

YALOVA Valiliği orman yangınlarını önleme tedbirleri kapsamında 28 Temmuz tarihinden başlayarak ikinci bir karara kadar il genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu. Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada da 29 Temmuz-28 Ekim 2025 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımının yasaklandığı ifade edildi.