Firuze’nin gözyaşları

Türkiye’de yaşamak istiyoruz” diye ağladı. İran sınırından yasadışı Türkiye’ye geçiş yaptıktan sonra yakalananlar ilk olarak Van’daki ‘Ön kabul merkezi’ne getiriliyor. Burada sağlık kontrolünden geçirilen, ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor. Fotoğraflar yüz tanıma sistemine tanımlanırken, parmak izleri ve bilgileri ise oluşturulan Düzensiz Göç Ortak Veri Bankası’na işleniyor. Aynı zamanda güvenlik soruşturmasından da geçirilen göçmenler, böylece kayıt altına alınmış olunuyor. Ön kabul merkezlerinde işlemleri tamamlanan göçmenler, 48 saat içinde Geri Gönderme Merkezleri’ne gönderiliyor.

20 İLDE 25 MERKEZ

Göçmen ve sığınmacılar 20 ilde kurulan, 20 bin kapasiteli 25 Geri Gönderme Merkezleri’nde barındırılıyor. Burada tüm ihtiyaçları karşılanan göçmenler için ayrıca yaşam alanları oluşturuluyor. Çocuk parkından, spor salonuna kadar bir çok etkinlik yapılacak alanların bulunduğu merkezlerde, sağlık hizmetlerinin yanı sıra göçmenlere psikolojik destek de sağlanıyor. Merkeze alındıktan itibaren göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri de başlatılıyor. Vatandaşı oldukları ülkenin konsolosluklarına bilgi aktarıldıktan sonra, geçici seyahat belgeleri düzenlenerek sınır dışı işlemi yapılıyor. Göçmenler, olağanüstü bir durum ve geldikleri ülkelerde kaotik bir durum olmaması durumunda maksimum 12 ay bu merkezlerde barındırılıyor.



Geri gönderme merkezlerinde çocuklar için de oyun alanları ve psikolojik destek bölümleri var.

45 GÜN SONRA TÜRKİYE’DE...

Van’daki ‘Ön kabul merkezi’ ve ‘Geri Gönderme Merkezi’nde Afgan göçmenler yaşadıklarını anlattı. Afganistan’dan 6 kişilik ailesiyle yola çıkarak 45 gün sonra Türkiye’ye ulaşan 22 yaşındaki Firuze Eşrefi, “Taliban’dan kaçtık, Taliban iki kardeşimi öldürdü. 2’si benim çocuğum, 6 kişilik ailemle kaçtık. Afganistan’daki akrabalarımızla konuştum. Taliban zulüm yapıyor, biz dönmek istemiyoruz, kadınları öldürüyorlar. Türkiye’de yaşamak istiyoruz” dedi.

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