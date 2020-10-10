Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)
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Fırtınalı denizdeki dalgalar, yürüyüş yolunu taştı
SAMSUN'da gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle dalgalar, sahildeki yürüyüş alanına taştı.
Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesinde gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle dalgalar, sahildeki yürüyüş alanına taştı. Dalgaların sürüklediği kayalarda yürüyüş alanında birikti. Belediye ekipleri kıyıya sürüklenen taş ve deniz kumlarını temizledi. Yayalar yeniden alanda yürüyüş ve spor yaptı.
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