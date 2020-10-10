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Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Fırtınalı denizdeki dalgalar, yürüyüş yolunu taştı

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Fırtınalı denizdeki dalgalar, yürüyüş yolunu taştı
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SAMSUN'da gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle dalgalar, sahildeki yürüyüş alanına taştı.

Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesinde gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle dalgalar, sahildeki yürüyüş alanına taştı. Dalgaların sürüklediği kayalarda yürüyüş alanında birikti. Belediye ekipleri kıyıya sürüklenen taş ve deniz kumlarını temizledi. Yayalar yeniden alanda yürüyüş ve spor yaptı.

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