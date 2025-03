Fırtınalı aşktan geriye bir kuru çelenk kaldı

Haberin Devamı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi ‘Son kabadayı Hasan Heybetli’nin cenaze töreni önceki gün Fatih Camisi’nde yapıldı. Cami avlusu kalabalıktı. Heybetli’nin kardeşleri tabut başında taziyeleri kabul etti. Taziye sırasında uzun bir kuyruk vardı. Bu kuyruktakilerin çoğunun da Hasan Heybetli’nin ‘vurdulu-kırdılı’ dünyasına hiç yabancı olmadıkları her hallerinden belliydi. Her biri malum dizilerin bir karakteri gibi siyah gözlükler, koyu renk takım elbiseler ve donuk yüzlerle son veda için bekliyordu. Bir kısmı herkes için tanıdıktı. Gencay Çakıcı’nın etrafında kalabalık bir grup vardı. Sedat Hoştan, Hacısüleymanoğluları, Ali Oymak, Mehmet Saruhan diğer bilindik simalardı. Necdet Ulucan ise 1970’lerden kalan son isimlerden biriydi. Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Nuri-Vedat Ergin, Yakup Süt, Barış Çakıcı gibi yeraltı şöhretlerinden gelen çelenkler tabut etrafından başlayarak avlunun her tarafını sarmıştı.

BİR KAMYON GÜL ALMIŞTI

Avluyu çepeçevre saran bu çelenkler arasında bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. Tabuttan epey uzak bir noktadaydı. O bilindik sarı renkli bağış çelenklerinden biriydi. Üzerindeki beyaz kâğıt bir şerit üzerinde sadece “Muazzez Abacı” yazıyordu. Abacı törende yoktu. Hasan Heybetli ile mazilerinin en kritik noktalarında kırmızı güller geçer. Abacı’nın anlatımına göre Heybetli

ona ilk kez “24 saat aklımdasın” imasıyla 24 adet kırmızı gül ile mesaj yollamıştı. Başka bir gün ‘bir kamyon’ kırmızı gülü evinin sokağına döktürmüş ve Abacı’nın direnci bu güllerden sonra kırılmıştı. Şimdi 1970’lerden beri magazin sayfalarından düşmeyen, iki evlilikle neticelenen ve Heybetli’nin ya da Abacı’nın adı her geçtiğinde akla ilk gelen bu ‘fırtınalı’ aşktan geriye cami avlusundaki bu bağış çelengi kalmıştı…