Fırtınada yıkılan mendirek onarılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde yapılan liman, 2005 yılında tamamlandı. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi'ne 2007'de devredilen, yılda ortalama 300- 400 balıkçı teknesinin giriş çıkış yapıp balıkları karaya ulaştırdığı limanın mendirek bölümündeki yaklaşık 150 metrelik alan, 2020 yılının Ocak ayında, fırtınada yıkıldı. Beton blokların arkasındaki yaklaşık 400 metrelik alanda bulunan dolgu malzemesi de denize gitti.



4 BİN 700 BLOK YERLEŞTİRİLECEK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı ihaleyle müteahhit firma, 40 teknenin bulunduğu balıkçı barınağındaki mendireğin onarımı çalışmalarına başladı. 400 metre uzunluğundaki liman rıhtımı ile fırtınada denize devrilen 150 metrelik alana her biri 22 ton ağırlığındaki 4 bin 700 beton blok konulacağı ve şu anda 100 beton bloğun dökme işinin tamamlandığı öğrenildi. Beton bloklar, ileriki günlerde vinçlerle limana yerleştirilecek.

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