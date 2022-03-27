Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

#Amasya#Amasya Sebze Hali#Fırtına

Amasya’da fırtınada uçan şemsiyenin metrelerce peşinden koşan Murat Çopuroğlu (54), şemsiyeyi devirerek durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına da yansırken 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten Çopuroğlu, “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” dedi. İş yeri sahibi Oğuzhan Tatar ise "Şemsiye uçtu. Murat abi peşinden koştu" diyerek yaşananları anlattı.

Haberin Devamı

Amasya Sebze Hali'nde fırtına nedeniyle çalıştığı işyerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı. Çopuroğlu, halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan Çopuroğlu, bu sayede şemşiyeyi devirerek durdurmayı başardı.

Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten Çopuroğlu, “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Hortumda şemsiye ile birlikte havalandıHortumda şemsiye ile birlikte havalandıHaberi Görüntüle

Emekli olduktan sonra hayat şartları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çopuroğlu, “Benzer durumla karşılaşsam yine gider koşarım. Patronumun malına zarar gelmesini istemem. İnsan ekmek yediği yere ne yapar, sahip çıkar. Kendi malı gibi kollar” diye konuştu.

Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu

Olayın yaşandığı sırada işyerinin içerisinde olduğunu anlatan iş yeri sahibi Oğuzhan Tatar ise, “Şemsiye uçtu. Murat abi peşinden koştu. Kendisine teşekkür ederim. Onu amcam kadar severim. Herkes yapmaz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasya#Amasya Sebze Hali#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı