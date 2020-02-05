Fırtınada uçan çatı 2 katlı evin üzerine düştü
Bursa'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, merkez Yıldırım ilçesinde fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, 2 katlı binanın üzerine düştü.
Bursa'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtınada Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın çatısı uçtu. Çatı fabrikanın yakınındaki 2 katlı binanın üzerine düştü. Gürültüyle uyanan bina sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, binanın üzerine düşen çatıyı kontrollü indirdi. Bina sakinleri çok korktuklarını belirtti.
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