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Duhan DUMAN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Fırtınada uçan çatı 2 katlı evin üzerine düştü

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Fırtınada uçan çatı 2 katlı evin üzerine düştü

Bursa'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, merkez Yıldırım ilçesinde fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, 2 katlı binanın üzerine düştü.

Bursa'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtınada Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın çatısı uçtu. Çatı fabrikanın yakınındaki 2 katlı binanın üzerine düştü. Gürültüyle uyanan bina sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, binanın üzerine düşen çatıyı kontrollü indirdi. Bina sakinleri çok korktuklarını belirtti.

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