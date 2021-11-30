Fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan simitçi yoğun bakımda

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Olay, dün İnegöl ilçesi, Burhaniye Mahallesi, Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerlediği sırada simitçi Mahmud Beradei, fırtına nedeniyle devrilen simit arabasının altında kaldı. Simitler yola açılırken, Beradei başından aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan simitçinin yardımına koşan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. Beradei, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yıldır simitçilik yapan ve 2 çocuk babası Beradei'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.