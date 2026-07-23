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Fırtınada 4 katlı binanın çatısı uçtu, çocuklar son anda kurtuldu

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#Esenler#Fırtına#Çatı
Fırtınada 4 katlı binanın çatısı uçtu, çocuklar son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 15:44

İstanbul Esenler'de dün etkili olan fırtına nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu. O sırada sokakta oyun oynayan çocuklar düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mahalle sakinlerinden Emrah Tirmik, "Bir felaket yaşandı dün. Çatının tamamı uçtu. Çocuklar oynuyordu. Son anda kurtuldular. Elektrik tellerinin hepsi koptu.” diye konuştu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi 610.Sokak’ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Çatı parçalarının bir kısmı karşı binanın üzerine düşerken bir kısmı da sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Fırtınada 4 katlı binanın çatısı uçtu, çocuklar son anda kurtuldu

"BİR FELAKET YAŞANDI DÜN"

Yaşanan korku dolu anları anlatan mahalle sakini Emrah Tirmik, "Bir felaket yaşandı dün lodos şeklinde. Çatının tamamı uçtu. Yarısı şuraya düştü; yarısı da burada araçların üzerine düştü. Çocuklar da oynuyordu. Son anda kurtuldular. Elektrik tellerinin hepsi kopup yere düştü. Zabıta, itfaiye, polis ekipleri geldi. Yaralanma olmadı. 2 araç hasar gördü." dedi.

Fırtınada 4 katlı binanın çatısı uçtu, çocuklar son anda kurtuldu

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#Esenler#Fırtına#Çatı

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