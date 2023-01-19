Fırtınada 200 kilometre sürüklenen tekneyi sahil güvenlik ekipleri buldu

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Samandağ Meydan Mahallesi'nde 13 Ocak gecesi, kıyıda bağlı tekne, fırtına nedeniyle halatlar kopunca açıklara doğru sürüklendi. Cumartesi günü teknesinin yerinde olmadığını fark eden kaptan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Ekipler, 10 metre boyundaki Güner Kaptan-1 isimli balıkçı teknesinin, saatteki hızı 70/80 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle Kıbrıs Adası istikametine doğru sürüklendiği tahminiyle aramalara başladı. Tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin rüzgarın yön ve şiddetini hesapladığı hassas çalışmalarıyla kaybolduktan 3 gün sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde tespit edildi. Başıboş halde 200 kilometreden fazla sürüklenen tekne, Mersin'in Silifke ilçesindeki Yeşilovacık Balıkçı Barınağı'na götürüldü. 3 ailenin geçim kaynağı olan ekmek teknesi, Sahil Güvenlik birimlerince sahibine teslim edildi.

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