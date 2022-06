Fırtına yıktı geçti! 600 ağaç devrildi yer yarıldı dere taştı...

Haberin Devamı

Kütahya’da kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 50 haneli Lütfiye köyünde geçen pazar günü etkili olan şiddetli rüzgâr ve sağanak, hayatı felç etti. Köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı’ndaki ormanda kuvvetli rüzgârda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Rüzgârın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de fırtınanın zarar verdiği 20 dönüm alanda inceleme yaptı. Kırılan ve toprağından ayrılarak devrilen ağaçları tek tek tespit eden ekipler, kesim işlemlerine de başladı. Geyik Alanı Orman İşletme Şefliği ekipleri, 600’ün üzerinde çam ağacının fırtınadan etkilediğini belirledi.

Haberin Devamı

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, “Bu manzarayı görünce çok üzüldük. Bu afet köyümüze gelseydi perişan ederdi. Ormanlarımızı kırmış, talan etmiş” dedi.

‘NADİR YAŞANAN BİR OLAY’

Geyik Alanı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir ise hasar tespit çalışmalarının ardından rehabilitasyona başlayacaklarını aktararak, “Büyük bir afet olduğu ortada. 600’ün üzerinde çam ağacı zarar görmüş ve ölçümlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 2 dönümlük bir alanda kırık ve devrikler meydana gelmiş. Bu kırık ve devrik ağaçları kaldırdıktan sonra, toprak işlemelerini yapıp sahamızı rehabilitasyona hazır hale getireceğiz. Önümüzdeki yıl tohum takviyeleri ve dikim yöntemleriyle rehabilitasyonunu tamamlayacağız. Ormanlarda her zaman yaşanan bir olay değil, çok nadir karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

YER YARILDI

Kayseri'de 2 gündür aralıklarla süren kuvvetli yağmurlar nedeniyle derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi. Yağışların ardından, Yeşilhisar ilçesi Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde dev yarıklar meydana geldi. Arazilerin birinde 2.5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü. Ahmet Harmancı, “Arazimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ise şu bilgileri verdi: “Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen yarıklar obruk ya da depremden dolayı kaynaklanmamış. Bölgede meydana gelen sağanak yağmur arazilerde yarıkların oluşmasına neden olmuş. Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir.”



3 İŞÇİ MAHSUR KALDI



Niğde’de de dün aşırı sağanak nedeniyle oluşan selde, Ulukışla ilçesindeki hızlı tren tünel inşaatında çalışan 3 işçi mahsur kaldı. Jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

DERE TAŞTI 9 EVİ SU BASTI

Ordu’nun İkizce ilçesinde önceki gün sabah başlayan ve dün sabaha kadar aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmurda, ilçe merkezinden geçen Akçay Deresi’nin yan kolları taştı. Taşkın nedeniyle 9 evin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İkizce Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Su basan evlerde ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollarda ekipler, temizlik ve yol açma çalışması başlattı. İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, “Metrekareye 150 kilogram civarında yoğun bir yağış oldu. Önlemlerimizi almıştık. Heyelanlar, derelerde taşmalar oldu. 9 evimizi su bastı ama can kaybı, hayvan telefi yok. Şu an kontrol altında, yağış durdu. Çalışmalar devam ediyor. Sahada 20’ye yakın aracımız ve 40 personelimiz var. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok” diye konuştu. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.